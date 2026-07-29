Стало известно о колоссальных потерях ВСУ в Харьковской области

ВСУ перебрасывают в Харьковскую область бойцов из Запорожья на фоне колоссальных потерь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают в Харьковскую область бойцов из Запорожской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

Причиной этого стали колоссальные потери ВСУ.

«На фоне колоссальных потерь в Харьковской области командование ВСУ перебрасывает на данный участок фронта отдельные подразделения 153-й и 154-й ОМБр ВСУ из Запорожской области», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно об активном наступлении армии России в Харьковской области. Продвижение фиксировалось на волчанском направлении.

