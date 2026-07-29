Российские магазины начали продавать продукты себе в убыток

«Ъ»: В июне наценка на социально значимые товары в России впервые стала отрицательной

По итогам июня средняя наценка торговых сетей на продовольственные товары, входящие в утвержденный правительством список социально значимых, впервые в истории стала отрицательной, опустившись до минус одного процента. Об этом со ссылкой на данные Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) пишет «Коммерсантъ».

В убыток себе магазины продают 13 из 25 товаров. Например, морковь на полке стоила на 22,1 процента ниже, чем при закупке, а белокочанная капуста — на 12,6 процента ниже.

Нести такие расходы ретейлерам приходится на фоне угрозы предостережений от Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая постоянно мониторит цены на товары из перечня. Рост цен на них считается болезненным для населения, а также приводит к повышению официального уровня инфляции.

Средний уровень наценки в рознице во втором квартале, по данным Росстата, составил 28 процентов, то есть магазины компенсируют потери на социально значимых товарах за счет завышения цен на другие.

Это подтверждает глава АКОРТ Станислав Богданов, напоминающий, что другого источника финансирования собственной деятельности у них нет. До 95 процентов наценки уходит на персонал, логистику, аренду торговых помещений и складов, так что на чистую прибыль остается не более двух-трех процентов.

Партнер One Story Ольга Сумишевская объяснила, что ретейлеры пытаются сохранить доходы за счет высокой наценки на непродовольственные товары и собственных торговых марок. Еще одним способом остаться с прибылью директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков называет удержание цены на минимальном уровне только для одной позиции, что снимает претензии ФАС, и повышение стоимости остальных из той же категории.

Ранее сообщалось, что в июле наблюдаемая инфляция за последний год составила 15,1 процента, что в 2,5 раза выше, чем рост цен по данным Росстата.