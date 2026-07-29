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Силовые структуры
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10:14, 29 июля 2026 (обновлено: 10:25, 29 июля 2026)Силовые структуры

Задержанный за нападение на награжденного Путиным ученого РАН попал на видео

Задержанному участнику избиения ученого РАН Зезина предъявлено обвинение
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Задержанный участник избиения награжденного президентом России Владимиром Путиным известного российского ученого, главы ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения РАН» Никиты Зезина попал на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «112».

На видео показано, как фигуранта ведут в отдел.

Мужчине предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что правоохранители проводят с ним следственные действия.

13 июля Зезин вместе с депутатом Заксобрания Вячеславом Вегнером обследовал поля и посевы, там они встретили группу детей, которые катались на квадроциклах и застряли. Ученый связался с родителями детей и договорился, что довезет их на УАЗе до института.

В тот же вечер к зданию приехали четыре джипа. Один из пассажиров ударил ученого в голову. Потерпевший написал заявление в полицию и снял побои, а через девять дней у него случился инфаркт.

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