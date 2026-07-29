Задержанный за нападение на награжденного Путиным ученого РАН попал на видео

Задержанный участник избиения награжденного президентом России Владимиром Путиным известного российского ученого, главы ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения РАН» Никиты Зезина попал на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «112».
На видео показано, как фигуранта ведут в отдел.
Мужчине предъявлено обвинение.
Ранее сообщалось, что правоохранители проводят с ним следственные действия.
13 июля Зезин вместе с депутатом Заксобрания Вячеславом Вегнером обследовал поля и посевы, там они встретили группу детей, которые катались на квадроциклах и застряли. Ученый связался с родителями детей и договорился, что довезет их на УАЗе до института.
В тот же вечер к зданию приехали четыре джипа. Один из пассажиров ударил ученого в голову. Потерпевший написал заявление в полицию и снял побои, а через девять дней у него случился инфаркт.