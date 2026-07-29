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11:18, 29 июля 2026Культура

Тому Крузу разбило сердце решение дочери отказаться от его фамилии

RadarOnline: Том Круз потрясен отказом 19-летней дочери Сури от его фамилии
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актера Тома Круза потрясло решение его дочери Сури отказаться от фамилии отца. Об этом сообщает RadarOnline со ссылкой на источник, близкий к семье кинозвезды.

«Том глубоко огорчен этим известием. Хотя он понимает, что Сури — уже взрослая и сама принимает решения, ему невероятно больно видеть, как его фамилия исчезла из ее официального имени. Он никогда не мог себе представить, что все зайдет так далеко», — поделился источник, пожелавший остаться анонимным.

Также сообщается, что Круз надеется в будущем восстановить отношения с дочерью, но в настоящее время он «потрясен, а его сердце разбито».

19-летняя дочь Круза и актрисы Кэти Холмс Сури теперь официально зарегистрирована под именем Сури Ноэль. Ноэль — второе имя ее матери.

Ранее внешность 64-летней звезды франшизы «Миссия: невыполнима» восхитила фанатов.

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