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07:03, 21 июля 2026Ценности

Внешность 64-летнего Тома Круза восхитила фанатов на фото с чемпионата мира

Мария Винар

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Американский актер и режиссер Том Круз посетил финал чемпионата мира по футболу и восхитил фанатов внешностью. Фото и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания Hello!.

64-летний голливудский артист предстал перед камерами в черной футболке-поло и солнцезащитных очках. Кроме того, на его левой руке присутствовал металлический браслет.

Поклонники обратили внимание на внешний вид звезды франшизы «Миссия невыполнима» и принялись комментировать его в комментариях под снимками. «Этот мужчина все еще красив», «Том выглядит великолепно и элегантно», «Он выглядит отлично для своего возраста. Вы только посмотрите на его руки!», «Все еще молод», «Идеальный мужчина», — высказывались они.

Ранее Том Круз подвергся насмешкам в сети из-за неузнаваемой внешности на постере нового фильма «Диггер».

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