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19:45, 14 июля 2026Ценности

В сети высмеяли неузнаваемую внешность 64-летнего Тома Круза на постере нового фильма

Мария Винар

Постер: фильм «Диггер»

Американский актер Том Круз подвергся насмешкам в сети из-за неузнаваемой внешности на постере нового фильма «Диггер». Комментарии появились на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что в киноленте режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту 64-летний Круз исполняет главную роль — эксцентричного миллиардера Диггера Рокуэлла. Так, на размещенном постере актер запечатлен в белой рубашке и серо-голубом костюме. При этом его образ дополняют серебристые ботинки и ковбойская шляпа.

Поклонники, в свою очередь, обратили внимание на лицо знаменитости, на котором присутствовало обилие грима. «Интересный факт: визажистам пришлось нанести на него тонну грима, чтобы он выглядел по-настоящему старым», «Наконец-то он выглядит соответствующе своему возрасту», «Интересно, сколько часов визажисты потратили на грим, чтобы скрыть молодость Тома?», «Том, это ты? Не могу тебя узнать», «Том Круз теперь выглядит как старик. Мы дождались этого», — шутили они.

В феврале фанаты раскритиковали американского актера Брэда Питта из-за внешности в тизере продолжения фильма «Однажды в… Голливуде».

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