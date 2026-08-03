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00:15, 4 августа 2026 (обновлено: 00:20, 4 августа 2026)Интернет и СМИ

Украину обвинили в уклонении от необходимых для членства в ЕС реформ

Economist: Украина медлит с проведением необходимых для членства в ЕС реформ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский уклоняется от проведения реформ, необходимых для вступления в Евросоюз. С таким мнением выступил журнал The Economist.

Журналисты указали, что правительство Украины пока выдвинуло четыре законопроекта, из которых приняли два. Это крайне мало для вступления в ЕС. В частности, Содружество украинских общественных организаций оценило прогресс в 15 баллов из 100.

«Чарующие улыбки лидеров лишь затушевали досадный факт: хотя конечная цель Украины — членство в ЕС, она откровенно медлит с проведением необходимых реформ», — подчеркивается в публикации.

Ранее бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол республики в Великобритании Валерий Залужный прокомментировал ситуацию вокруг возможного вступления Украины в НАТО. По его мнению, Киев никогда не станет частью альянса.

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