Стало известно об отказе администрации Байдена Украине в лицензии на Patriot

Kyiv Independent: Администрация Байдена отказала Киеву в лицензии на производство Patriot

Украина просила лицензию на производство ракет-перехватчиков Patriot еще у администрации предыдущего президента США Джо Байдена, однако получила отказ. Об этом написало издание Kyiv Independent.

Близкий к ситуации украинский чиновник уточнил, что Киев пытался получить лицензию, предлагая разные варианты. «...Но нам просто сказали "нет" без каких-либо объяснений», — указал он.

Информатор добавил, что если бы администрация Байдена одобрила предложение, то Киев якобы уже производил бы перехватчики. Известно, что с инициативой украинская сторона обращалась к бывшему главе Пентагона Ллойду Остину и экс-советнику Белого дома по национальной безопасности Джейку Салливану.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страна не давала согласия на производство Украиной ракет для зенитных ракетных систем Patriot. «Мы будем очень осторожны, позволяя кому-либо их производить», — заключил Трамп.