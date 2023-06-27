Россиянам раскрыли неочевидные риски бонусных программ

F6: Участие в бонусных программах несет риски утечек персональных данных

Участие в бонусных программах аптек, магазинов и других организаций несет неочевидные риски утечек персональных данных, предупредил руководитель департамента аудита и консалтинга компании F6 Евгений Янов. В беседе с «Лентой.ру» он раскрыл россиянам и другие опасности заполнения анкет в различных компаниях.

«Один из рисков возникает, когда у клиента запрашивают избыточный объем данных. При оформлении скидочной карты в магазине достаточно имени, фамилии и адреса электронной почты, если на него должны прислать электронный чек. Адрес и номер телефона могут потребоваться, если вы заказали доставку на дом. Если при этом запрашивают дополнительно, например, данные паспорта и других документов, информацию о семейном положении, наличии детей — эта информация избыточна», — объяснил Янов.

Это может свидетельствовать о том, что компания собирается продавать наборы данных о своих клиентах третьим сторонам или агрегирует их на всякий случай. При любом варианте владелец столь детальных сведений может использовать их для составления точного профиля человека. Его можно применять как в легальных целях, например для рекламных предложений товаров и услуг, так и в криминальных, в том числе мошеннических.

«Другой риск в том, что информация может попасть к третьим лицам, — добавил Янов. — Согласие на обработку персональных данных при подписании обычно не читают. А там может быть пункт, что организация получает право передавать сведения о вас партнерам, рекламным или другим компаниям. То есть, по сути, кому угодно. Чем больше людей, организаций и устройств получают доступ к вашим данным, тем выше вероятность их утечки или неправомерного использования».

Третий риск связан с чрезмерно длительным хранением информации о клиентах — более продолжительным, чем требует того оказание услуг. Такие данные могут храниться в базах годами или даже бессрочно. Понятно, что и в этом случае возникают риски утечек.

Янов посоветовал перед заполнением таких анкет и предоставлением согласия на обработку данных внимательно изучить раздел о передаче их третьим лицам, а также обратить внимание на сроки хранения информации. Он отметил, что лучше указывать минимально необходимые сведения и уточнять, зачем компании потребовались те или иные дополнительные данные.

«Если есть возможность выбирать отдельные согласия, лучше отклонить маркетинговые и рекламные цели обработки. Необходимо узнать порядок отзыва согласия и удаления данных. Если услугу полностью оказали и продолжать взаимодействие с продавцом или исполнителем больше не нужно, стоит составить и направить заявление с просьбой отозвать согласие на обработку персональных данных», — заключил Янов.

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