Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с фейковыми приложениями АЗС

МВД: Мошенники стали создавать фейковые приложения о расположении АЗС

Мошенники стали создавать и распространять в сети фейковые приложения о расположении автозаправочных станций (АЗС). О новой преступной схеме со ссылкой на материалы МВД россиян предупредило агентство ТАСС.

По информации ведомства, такие приложения можно найти через поисковую систему. В ходе скачивания на мобильное устройство устанавливается вредоносное ПО, предоставляющее аферистам удаленный доступ к устройству. После этого злоумышленники могут похитить у потенциальной жертвы персональные данные и деньги.

В связи с растущей популярностью подобной схемы в МВД настоятельно порекомендовали устанавливать приложения лишь из официальных интернет-магазинов.

Ранее стало известно, что с июня в интернете начали ежедневно появляться от 10 до 20 готовых сайтов по топливной тематике, которые могут выглядеть как сервисы оповещения о наличии топлива, бронирования очереди либо записи на конкретное время. Зачастую они ориентированы на конкретные регионы, города или даже отдельные районы и распространяются через региональные сообщества автомобилистов, районные чаты, группы ближайших жилых комплексов и локальные Telegram-каналы.