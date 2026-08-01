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20:43, 1 августа 2026Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с фейковыми приложениями АЗС

МВД: Мошенники стали создавать фейковые приложения о расположении АЗС
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Мошенники стали создавать и распространять в сети фейковые приложения о расположении автозаправочных станций (АЗС). О новой преступной схеме со ссылкой на материалы МВД россиян предупредило агентство ТАСС.

По информации ведомства, такие приложения можно найти через поисковую систему. В ходе скачивания на мобильное устройство устанавливается вредоносное ПО, предоставляющее аферистам удаленный доступ к устройству. После этого злоумышленники могут похитить у потенциальной жертвы персональные данные и деньги.

В связи с растущей популярностью подобной схемы в МВД настоятельно порекомендовали устанавливать приложения лишь из официальных интернет-магазинов.

Ранее стало известно, что с июня в интернете начали ежедневно появляться от 10 до 20 готовых сайтов по топливной тематике, которые могут выглядеть как сервисы оповещения о наличии топлива, бронирования очереди либо записи на конкретное время. Зачастую они ориентированы на конкретные регионы, города или даже отдельные районы и распространяются через региональные сообщества автомобилистов, районные чаты, группы ближайших жилых комплексов и локальные Telegram-каналы.

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