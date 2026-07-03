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07:00, 3 июля 2026РоссияЭксклюзив

Мошенники стали массово использовать ситуацию с бензином для обмана россиян

SBA: В России зафиксирован рост мошенничества на топливной тематике
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В России зафиксирован значительный рост регистраций доменов, связанных с топливом, на фоне повышенного спроса и сообщений о перебоях с его наличием, выяснили аналитики сервиса Smart Business Alert (SBA) компании ЕСА ПРО (входит в ГК «Кросс технолоджис»). С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

По данным экспертов, с начала лета в Сети ежедневно появляется от 10 до 20 готовых сайтов по топливной тематике, в то время как весной злоумышленники данную тему практически не затрагивали.

Подчеркивается, что сайты мошенников могут выглядеть как сервисы оповещения о наличии топлива, бронирования очереди или записи на конкретное время. Как правило, они ориентированы на конкретные регионы, города или даже отдельные районы. Их распространяют через региональные сообщества автомобилистов, районные чаты, группы ближайших жилых комплексов и локальные Telegram-каналы.

Отмечается, что часть сайтов используют перекупщики и посредники для управления потоком водителей к определенным заправкам. Злоумышленники освобождают «свои» колонки для быстрой заправки и загрузки топлива в дополнительные тары для дальнейшей перепродажи.

Второй сценарий — когда мошенники создают сайты с предложением получить ваучер, талон или забронировать место в очереди на АЗС. Чаще всего жертве предлагают внести предоплату через СБП или переводом на карту. Как итог, злоумышленники крадут деньги и не предоставляют обещанные продукты или услуги.

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Еще один вариант мошенничества — кража аккаунтов через ресурсы, связанные с топливной тематикой. Под видом подтверждения брони в очереди на заправку, проверки личности или якобы для получения электронного талоны пользователю предлагают ввести SMS-код. В значительной доле случаев злоумышленники выдают за код авторизации на своих ресурсах SMS от мессенджеров или «Госуслуг» для подтверждения входа в аккаунты, которые преступники затем крадут и используют в своих целях.

Примечательно, что данную тематику используют не только мошенники и спекулянты, но и хакеры. Так, часть ресурсов предлагает пользователям установить приложения якобы с топливными картами, уведомлениями о поставках бензина и для поиска АЗИ без очередей. На деле APK-файлы содержат вредоносное ПО для кражи данных с устройств, перехвата SMS, доступа к банковским приложениям, а также для удаленного управления устройством вплоть до его включения в ботнеты.

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«Отдельно мы фиксируем "сервисы по заправке автомобиля". В одном случае, пользователю предлагают организовать заправку автомобиля на выезде. В другом, передать управление своим автомобилем, чтобы "специалист сервиса" заправил его. Даже если услуги будут исполнены, их качество, а значит и сохранность автомобиля, могут быть сомнительными», — рассказал руководитель сервиса Сергей Трухачев.

Ранее крупные компании агропромышленного комплекса начали присматриваться к газомоторной технике на фоне проблем с переработкой нефти в России и доступностью топлива.

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