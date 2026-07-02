Российские фермеры задумались о переходе с дизеля на газ

«Ведомости»: Аграрии начали искать возможность перевести технику с дизеля на газ

На фоне проблем с переработкой нефти в России и доступностью топлива крупные компании агропромышленного комплекса начали присматриваться к газомоторной технике. Об этом со ссылкой на представителей отрасли пишут «Ведомости».

Так, «Мираторг» перевел на газ около 300 грузовых автомобилей, то есть 90 процентов доступного для переоборудования парка. В общей сложности у компании более пяти тысяч грузовиков.

В «Черкизово» рассказали, что стоимость перевода грузовика в газодизельный режим составляет миллион рублей, а полностью на газ — 3,5 миллиона. Производитель планировал начать переоборудование в 2026 году, но процесс пока приостановлен.

Заместитель гендиректора группы компаний «Мелком» Валерий Бука объяснил, что тратить средства на перевод планируется только при покупке новой техники, потому что подержанные автомобили того не стоят из-за объема работ и расходов.

Гендиректор Agro and Food Communications Илья Березнюк предположил, что крупные агрохолдинги постепенно будут переходить на газомоторное топливо, поскольку с его помощью достигается существенная экономия. При интенсивной эксплуатации расходы на переоборудование окупятся менее чем за три года.

Представители сельхозпроизводителей отмечают, что большим компаниям в период уборочной кампании нужно очень много дизельного топлива, при этом его хранение требует лицензий и достаточных мощностей, поэтому достаточные запасы сформировать они не могут. В результате им приходится покупать горючее по завышенным ценам.

Между тем зампред ассоциации «Народный фермер» Бабкен Испирян подчеркнул, что перевод сельхозтехники на газ не поможет решить вопрос бесперебойного обеспечения топливом аграриев. Главной проблемой он назвал отсутствие развитой инфраструктуры доставки. Дело в том, что дизтопливо можно привезти почти в любой точку страны, а газовое топливо нет.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что российский внутренний рынок полностью обеспечен топливом, а все возникающие проблемы решаются в ручном режиме.