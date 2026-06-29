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03:44, 29 июня 2026Россия

«Очереди на заправках есть». Путин собрал совещание по снабжению топливом и прокомментировал ситуацию с бензином

Путин предложил рассмотреть дополнительные меры для стабилизации топливного рынка РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин вечером в воскресенье, 28 июня, провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка.

В нем приняли участие первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, министр обороны Андрей Белоусов, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр транспорта Андрей Никитин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, руководитель Минфина Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев и мэр Москвы Сергей Собянин, а также представители крупных энергокомпаний России.

Глава государства предложил рассмотреть дополнительные меры для стабилизации внутреннего топливного рынка, включая наращивание предложения и поддержание экономически обоснованных цен.

Власти должны уделить особое внимание обеспечению топливом сельхозпроизводителей в летний период, а для оперативного мониторинга был создан круглосуточный штаб.

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Путин высказался об очередях на АЗС

Путин прокомментировал сообщения об очередях на автозаправочных станциях и сложности с покупкой топлива. По словам российского лидера, проблемы для автомобилистов и бизнеса сохраняются.

И очереди, к сожалению, тоже на заправках есть, и нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти

Владимир Путинпрезидент России

Он добавил, что власти понимают сложности, с которыми сталкиваются сельскохозяйственные производители и фермерские хозяйства в летний период.

Путин заявил, что дефицит топлива в России некритичен

Дефицит топлива в России некритичен, заявил президент в интервью репортеру Павлу Зарубину после совещания.

Мы сейчас наблюдаем определенный дефицит, но он некритичен

Владимир Путинпрезидент России

Путин подчеркнул, что удары украинских сил по российской энергетике создают проблемы, но поврежденные объекты быстро восстанавливаются.

Запасы бензина в стране составляют 1,7 миллиона тонн, уточнял в ходе совещания президент. Россия начала использовать резервы топлива, но запасы бензина сохраняются на уровне прошлого года. При этом есть небольшое снижение, которое составляет всего 4 процента.

Глава государства отметил, что на внутренний рынок России поступили ранее накопленные объемы топлива.

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Рассматривается возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива

Запрет на экспорт бензина и авиационного керосина введен в интересах российских потребителей, рассказал Путин.

По его словам, в настоящее время рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт дизельного топлива. Как подчеркнул Путин, следует предупредить все шаги и не создать самим себе дополнительных проблем.

В июле производство основных видов топлива в России должно превысить июньские показатели, добавил президент.

«Уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели», — сказал он в ходе совещания.

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