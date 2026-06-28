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20:44, 28 июня 2026Экономика

Путин высказался о полном запрете на экспорт одного вида топлива

Путин: Рассматривается возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива
Кирилл Луцюк

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Запрет на экспорт бензина и авиационного керосина введен в интересах российских потребителей. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его процитировало ТАСС.

По его словам, в настоящее время рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт дизельного топлива. Как подчеркнул Путин, следует предупредить все шаги и не создать самим себе дополнительных проблем.

Ранее президент рассказал, что запасы бензина в России составляют 1,7 миллиона тонн. Это значение практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года.

В совещании, на котором глава государства обсуждал ситуацию с топливом внутри страны, приняли участие первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, министр обороны Андрей Белоусов, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр транспорта Андрей Никитин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, руководитель Минфина Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев и мэр Москвы Сергей Собянин, а также представители крупных энергокомпаний России.

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