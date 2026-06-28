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20:09, 28 июня 2026Россия

Путин раскрыл запасы бензина в России

Путин: Запасы бензина в России составляют 1,7 миллиона тонн
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Запасы бензина в России составляют 1,7 миллиона тонн. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«По справке, которую Минэнерго предоставило, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Есть небольшое снижение — всего 4 процента», — сказал он.

По словам российского лидера, Россия начала использовать резервы топлива, но запасы бензина сохраняются на уровне прошлого года.

Глава государства отметил, что на внутренний рынок России поступили ранее накопленные объемы топлива.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев заявил, что укрепление экономики должно стать ответом на давление. Он подчеркнул, что беспрецедентное экономическое давление — еще один вызов для российского государства.

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