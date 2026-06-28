Медведев: Укрепление экономики должно стать ответом на беспрецедентное давление

Укрепление экономики должно стать ответом на беспрецедентное давление. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев в ходе съезда партии «Единая Россия», сообщает ТАСС.

«Беспрецедентное экономическое давление — еще один вызов для нашего государства», — сказал он.

По словам зампреда СБ РФ, на это можно ответить только одним — укреплением российской экономики. Он также отметил, что для этого необходимо обеспечивать промышленный рост и поддерживать ответственный бизнес.

Ранее Медведев назвал попытку стран Запада навязать россиянам чуждые им ценности частью гибридной войны. Он подчеркнул, что граждане страны понимают, как важно противостоять таким попыткам.