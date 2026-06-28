Медведев высказался о гибридной войне против России

Медведев назвал попытку Запада навязать России чуждые ценности частью гибридной войны

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал попытку стран Запада навязать россиянам чуждые им ценности частью гибридной войны. Свое мнение он выразил в ходе съезда партии «Единая Россия», трансляция которого ведется в соцсети «ВКонтакте».

Политик подчеркнул, что граждане страны понимают, как важно противостоять таким попыткам. «Это, по сути, ведь часть гибридной войны Запада против России», — сказал он.

По мнению Медведева, ответить на этот вызов можно, приобщив россиян к родной истории и культуре, сохранив духовно-нравственные основы нашей цивилизации, а также черпая вдохновение и энергию для развития и свершений у прославленных деятелей и героев России.

Ранее Медведев заявил, что успешная работа оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России стала транквилизатором для врагов страны.