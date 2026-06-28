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17:28, 28 июня 2026Россия

Медведев высказался о гибридной войне против России

Медведев назвал попытку Запада навязать России чуждые ценности частью гибридной войны
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал попытку стран Запада навязать россиянам чуждые им ценности частью гибридной войны. Свое мнение он выразил в ходе съезда партии «Единая Россия», трансляция которого ведется в соцсети «ВКонтакте».

Политик подчеркнул, что граждане страны понимают, как важно противостоять таким попыткам. «Это, по сути, ведь часть гибридной войны Запада против России», — сказал он.

По мнению Медведева, ответить на этот вызов можно, приобщив россиян к родной истории и культуре, сохранив духовно-нравственные основы нашей цивилизации, а также черпая вдохновение и энергию для развития и свершений у прославленных деятелей и героев России.

Ранее Медведев заявил, что успешная работа оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России стала транквилизатором для врагов страны.

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