Медведев высказался о гибридной войне против России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал попытку стран Запада навязать россиянам чуждые им ценности частью гибридной войны. Свое мнение он выразил в ходе съезда партии «Единая Россия», трансляция которого ведется в соцсети «ВКонтакте».
Политик подчеркнул, что граждане страны понимают, как важно противостоять таким попыткам. «Это, по сути, ведь часть гибридной войны Запада против России», — сказал он.
По мнению Медведева, ответить на этот вызов можно, приобщив россиян к родной истории и культуре, сохранив духовно-нравственные основы нашей цивилизации, а также черпая вдохновение и энергию для развития и свершений у прославленных деятелей и героев России.
Ранее Медведев заявил, что успешная работа оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России стала транквилизатором для врагов страны.