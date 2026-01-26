Реклама

Медведев рассказал о транквилизаторе для врагов России

Александра Синицына
Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Успешная работа оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России стала транквилизатором для врагов страны. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведем в интервью газете «Коммерсант» («Ъ»).

«Это транквилизатор для невротиков из клуба врагов России», — высказался политик.

Медведев добавил, что международные усилия по снижению ядерной опасности должны быть системными и опираться на конструктивные политические позиции. Если же Россию отказываются слышать, страна добивается «восстановления паритета».

«Или создаем что-то принципиально новое. Такое, что надолго успокаивает наших врагов», — заключил зампред Совбеза.

