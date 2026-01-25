Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:27, 25 января 2026Мир

В МИД России прокомментировали слова Трампа о появлении у США супероружия

Рябков о супероружии Трампа: У РФ есть средства фиксации иностранных вооружений
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

У России есть все технические средства фиксации иностранных вооружений. Об этом заявил ТАСС заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя слова президента США Дональда Трампа о появлении у государства супероружия.

«Мы имеем собственные возможности, в том числе национальные технические [средства], чтобы достоверно фиксировать то, что имеет значение, и делать из этого свои выводы», — отметил замминистра иностранных дел России.

Рябков добавил, что Москва не пыталась выяснить у Вашингтона, что имел в виду американский лидер.

«Оснований для этого нет. Как говорится, на каждый чих не наздравствуешься», — заключил дипломат.

Ранее Трамп сообщил, что ходе операции в Венесуэле американские военные применили новое секретное оружие. По его словам, благодаря этому вооружению противник пытался нажимать на курок, но за этим не следовало выстрела.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Против правой руки Си Цзиньпина возбудили уголовное дело. Чиновник обвиняется в передаче США данных о ядерном оружии Китая

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    На Украине заявили о самой сложной неделе с 2022 года

    Верховный лидер Ирана укрылся в бункере в ожидании удара США

    Новый китайский дрон с пехотной винтовкой показал «беспрецедентную точность»

    Расчлененного россиянина нашли в выгребной яме

    В МИД России прокомментировали слова Трампа о появлении у США супероружия

    Орбан вновь ответил на хамство Зеленского

    Появилось видео эпичного уничтожения пехоты и техники ВСУ у Константиновки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok