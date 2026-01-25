В МИД России прокомментировали слова Трампа о появлении у США супероружия

Рябков о супероружии Трампа: У РФ есть средства фиксации иностранных вооружений

У России есть все технические средства фиксации иностранных вооружений. Об этом заявил ТАСС заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя слова президента США Дональда Трампа о появлении у государства супероружия.

«Мы имеем собственные возможности, в том числе национальные технические [средства], чтобы достоверно фиксировать то, что имеет значение, и делать из этого свои выводы», — отметил замминистра иностранных дел России.

Рябков добавил, что Москва не пыталась выяснить у Вашингтона, что имел в виду американский лидер.

«Оснований для этого нет. Как говорится, на каждый чих не наздравствуешься», — заключил дипломат.

Ранее Трамп сообщил, что ходе операции в Венесуэле американские военные применили новое секретное оружие. По его словам, благодаря этому вооружению противник пытался нажимать на курок, но за этим не следовало выстрела.