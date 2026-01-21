Трамп рассказал о применении секретного оружия США

Трамп: В Венесуэле США применили секретное оружие

В ходе операции в Венесуэле американские военные применили новое секретное оружие. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, трансляция его выступления доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Две недели назад мы видели оружие, о котором никто не слышал. Они даже не могли выстрелить в нас», — заявил Трамп.

По словам американского лидера, во время операции на территории Венесуэлы противник пытался нажимать на курок, но за этим не следовало выстрела.

21 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мировой общественности еще предстоит услышать разъяснения о том, что имел в виду Трамп, говоря о секретном оружии, имеющемся в распоряжении Соединенных Штатов.

Ранее Трамп, комментируя данные об использовании США звукового оружия при похищении главы Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил, что Соединенные Штаты обладают такими видами вооружения, о которых никто не знает.