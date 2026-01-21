В Кремле прокомментировали слова Трампа о секретном оружии США

Песков: Предстоит услышать, что имел в виду Трамп, говоря о секретном оружии США

Мировой общественности еще предстоит услышать разъяснения о том, что имел в виду президент США Дональд Трамп, говоря о секретном оружии в распоряжении Соединенных Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В данном случае еще предстоит, наверное, услышать разъяснения относительно того, что имеет в виду президент Соединенных Штатов», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что у России есть службы, в обязанности которых входит сбор и анализ подобной информации, и они выполняют свою работу.

Ранее Трамп, комментируя данные об использовании США звукового оружия при похищении главы Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил, что Соединенные Штаты обладают такими видами вооружения, о которых никто не знает. При этом политик не уточнил, какие именно боевые средства имеет в виду и какие из них были задействованы в рамках военной операции в Каракасе.