Трамп высказался о наличии у США звукового оружия

Трамп заявил, что США обладают оружием, о котором никто не знает
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп оценил слова о применении американскими силами звукового оружия при похищении главы Венесуэлы Николаса Мадуро заявлением о том, что Штаты обладают такими боевыми средствами, о которых никто не знает. Об этом он заявил в интервью телеканалу News Nation.

«У нас есть оружие, о котором никто не знает», — отметил Трамп.

3 января Трамп объявил о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. Они были вывезены из страны. Позже глава Белого дома сообщил, что Вашингтон нанес успешный удар по Каракасу, уточнив, что операция была проведена совместно с американскими правоохранительными органами.

