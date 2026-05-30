20:50, 30 мая 2026Россия

Силы ПВО сбили над российскими регионами почти 20 беспилотников ВСУ

Минобороны России: ПВО за 12 часов сбили над российскими регионами 19 БПЛА ВСУ
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Силы противовоздушной обороны (ПВО) 30 мая за 12 часов сбили над российскими регионами 19 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.

«Тридцатого мая с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской и Смоленской областями, а также над Республикой Крым.

Ранее Министерство обороны раскрыло детали группового удара по объектам ВСУ. В ведомстве уточнили, что удар стал ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории РФ.

