Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:03, 31 мая 2026Мир

В США сообщили об ужесточении условий сделки с Ираном

NYT: Трамп ужесточил условия сделки по урегулированию конфликта с Ираном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Al Drago / Pool via CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп ужесточил условия потенциальной мирной сделки с Ираном. Об этом пишет газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Отмечается, что Вашингтон уже направил новые предложения Тегерану. Издание не уточняет, о каких именно изменениях идет речь, но, как рассказали два чиновника, американский лидер обеспокоен некоторыми положениями, которые предусматривают разморозку активов Ирана.

«Внесенные Трампом изменения, являющиеся по сути новым, более жестким предложением, потенциально призваны ускорить процесс (переговоров — прим. «Ленты.ру»), оказав давление на Иран, чтобы тот принял то рамочное соглашение, которое уже направлено на одобрение верховному лидеру страны Моджтабе Хаменеи», — говорится в статье.

Собеседник газеты также сообщил, что Трамп недоволен тем, что Тегеран долго отвечает на предложения Вашингтона.

Ранее Трамп озвучил два ключевых требования к Ирану: он должен согласиться с тем, что у него никогда не будет ядерного оружия или бомбы, а также открыть Ормузский пролив.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слабоумие и пиар на терроре». Как в России и мире отреагировали на атаку ВСУ по Запорожской атомной станции?

    В Москве дошкольник выпал с девятого этажа и выжил

    Трамп заявил о согласии Ирана на важное условие США

    В США жестко высказались об отношении к русским в Европе

    Киеву предрекли возможную потерю союзника после одного решения

    Трамп пожаловался на Иран

    Бойцов ВСУ уличили в надругательстве над верой

    В США сообщили об ужесточении условий сделки с Ираном

    Врач назвала самые опасные для зубов продукты

    В МИД предупредили об угрозе для всего мира после атаки ВСУ на ЗАЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok