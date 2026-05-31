05:06, 31 мая 2026

На Западе восхитились реакцией Путина на обвинение фон дер Ляйен

Христофору: Путин разнес версию ЕС о причастности России к инциденту в Румынии
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Заявление президента России Владимира Путина полностью разрушило продвигаемый Европейским союзом (ЕС) и главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен нарратив с обвинениями в адрес Москвы из-за инцидента с беспилотным летательным аппаратов (БПЛА) в Румынии. Реакцией главы РФ восхитился кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.

«Ответ Путина, по сути, разнес в щепки этот нарратив, полностью деконструировав всю эту линию с обвинениями в адрес России», — высказался Христофору, комментируя слова Путина о готовности РФ провести объективное расследование инцидента и дать оценку произошедшего.

Журналист также обратил внимание на то, что Путин указал на вопиющую некомпетентность руководства ЕК во главе с фон дер Ляйен. «Он отметил, что она не была в Румынии, не провела расследование, не осмотрела обломки. (...) А как же прошлые случаи со всеми этими беспилотниками, летавшими над странами Балтии и Финляндией, когда тоже обвиняли Россию, а потом выяснялось, что дроны были вовсе не российскими? (...) И поэтому Путин говорит: "Если у вас что-то есть, так предъявите это нам"», — заявил он, резюмируя, что президент России разнес позицию фон дер Ляйен «в пух и прах», при этом проявив лидерскую мудрость и дипломатию.

Ранее беспилотник врезался в многоэтажку в румынском городе Галац, находящемся недалеко от границы с Одесской областью. После мощного удара последовал взрыв. МИД Румынии, не предоставив доказательств, обвинил в случившемся Россию.

Комментируя инцидент, российский лидер заявил, что в ЕС любой дрон сразу называют российским, а потом выясняется, что это не так. Путин напомнил, что ранее на территорию Финляндии и Польши залетали украинские беспилотники.

