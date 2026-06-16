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Из жизни
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15:43, 16 июня 2026Из жизни

Сумочку из шкуры тираннозавра не смогли продать на аукционе

В Париже участники аукциона остались равнодушны к уникальному клатчу из кожи тираннозавра
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Ardee Napolitano / Reuters

В Париже участники аукциона остались равнодушны к уникальному клатчу из шкуры тираннозавра, выращенной в лаборатории. Об этом сообщает The Straits Times со ссылкой на аукционный дом Drouot.

Сумочка, созданная из коллагена, извлеченного из бедренной кости тираннозавра, найденной в Монтане, США, была представлена весной в Амстердаме как «первая в мире вещь из кожи динозавра». По словам палеонтолога Якопо Бриано, сопровождавшего лот, биотехнологи позволили «научить клеточную культуру производить настоящую кожу тираннозавра в лаборатории».

В отличие от веганской кожи, которая в основном состоит из пластика, этот материал на 100 процентов органический, но при этом получен от животного, вымершего 67 миллионов лет назад. Организаторы торгов оценивали лот в 300–500 тысяч евро (25-42 миллиона рублей), но ставки не поднялись выше 150 тысяч долларов (10,8 миллиона рублей). В итоге лот не удалось продать.

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Представители аукциона признали, что им пришлось придумывать цену, поскольку подобных прецедентов прежде не было. Будущее сумки, которая может быть единственным экземпляром в истории, пока не определено — переговоры с частными коллекционерами продолжаются.

Ранее сообщалось, что кладоискатель Ангус Джеймс обнаружил редкую японскую монету XIX века на заброшенном спортивном поле в Австралии. До 1870 года в Японии выпустили около 484 миллионов таких монет, и они находились в обращении вплоть до 1891 года.

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