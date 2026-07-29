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18:37, 29 июля 2026 (обновлено: 18:41, 29 июля 2026)Наука и техника

Названы способные убить батарею смартфона привычки

How-To Geek: Батарею смартфона можно убить, если часто разряжать ее до 0 %
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: McLittle Stock / Shutterstock / Fotodom

Журналисты портала How-To Geek назвали вредные привычки, которые могут убить аккумулятор смартфона. Заметка опубликована на сайте издания.

В первую очередь редактор медиа Джо Федева рекомендовал никогда не доводить до ситуации, когда аккумулятор смартфона садится до 0 процентов. Он объяснил, что современные батареи хоть и выключаются в момент, когда фактический заряд больше 0 процентов, но для устройства вредно часто восстанавливаться из глубокого разряда.

Также он посоветовал не держать аккумулятор устройства близким к показателю 100-процентного заряда. В современных девайсах есть функция «Адаптивная зарядка», которая старается удержать уровень в пределах безопасного значения 20-80 процентов. Джо Федева рекомендовал активировать эту опцию.

В заключение специалист рекомендовал никогда не оставлять устройство в помещении, где жарко, или в нагретом салоне автомобиля. «Главный враг батареи — это тепло во всех его проявлениях», — пояснил автор. В том числе телефон нежелательно нагревать во время просмотра видео, использования навигатора в автомобиле или гейминга.

Ранее авторы портала BGR посоветовали закрыть приложения и снять со смартфона чехол в случае перегрева устройства. Они настоятельно не рекомендовали класть аппарат в холодильник.

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