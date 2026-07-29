BTS отказались от «Грэмми» после создания азиатской категории

BTS отказались от участия в «Грэмми», намекнув на расизм при создании азиатской категории

Южнокорейская поп-группа BTS отказалась от участия в международной музыкальной премии «Грэмми» в 2027 году. Такое заявления участники коллектива опубликовали в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Согласно заявлению, причиной такого решения стало введение новой «азиатской» категории. Фанаты BTS усмотрели в этом намек на расизм руководства премии.

«Мы решили не выдвигать нашу кандидатуру на премию в этом году. Надеемся, что нашу музыку услышат и полюбят такой, какая она есть, а не будут разделять по регионам или языкам», — говорится в заявлении артистов.

Известно, что Национальная академия искусства и науки звукозаписи представила новую категорию — «Лучшее исполнение азиатской поп-музыки» для исполнителей K-pop, J-pop и C-pop.

Ранее продюсер Яна Рудковская оценила вероятность выступления популярной корейской группы BTS в России.