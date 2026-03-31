Вероятность выступления BTS в России оценили

Продюсер Рудковская: Концерты BTS в России в ближайшее время маловероятны

Продюсер Яна Рудковская оценила вероятность выступления популярной корейской группы BTS в России. Ее комментарий передает РИА Новости.

«На мой взгляд, это маловероятно и нереалистично в ближайшее время», — заявила Рудковская. Медиаменеджер отметила, что в России популярен k-pop, поэтому на концерт BTS однозначно были бы распроданы все билеты.

Группа BTS вернулась на сцену после четырехлетнего перерыва, а также выпустила первый за шесть лет полноформатный альбом. 21 марта коллектив дал бесплатный концерт на площади Канхвамун в Сеуле, собрав более 20 тысяч фанатов. Мероприятие транслировалось на Netflix в 190 странах. На ближайший год у группы запланировано более 80 концертов в Азии, Северной и Южной Америке, Австралии и Европе.

Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён вместе сыграли на барабанах хит BTS. Видео стало феноменом в японском сегменте YouTube, набрав менее чем за две недели свыше 100 миллионов просмотров.