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02:47, 3 июня 2026Бывший СССР

В Эстонии забили тревогу из-за новых тарифов на газ

РИА Новости: Жители Эстонии пожаловались на новые газовые тарифы
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Эстонцы начали выражать свое возмущение в связи с решением правительства об увеличении тарифов на газ, которое начало действовать с начала июня. Об этом сообщили журналисты РИА Новости, изучившие комментарии в соцсетях.

Речь идет про обязательный сбор в 7,32 евро за месяц независимо от объема потребления. К этой сумме прибавится дополнительная оплата, привязанная к объему потребления, она составит 11 центов за кубометр и газа.

Этот шаг стал объектом для критики среди жителей Эстонии. Так, одним из первых своим недовольством поделился активист Андрей Заренков, разместив публикацию в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). В посте он вспомнил о низких прибавках к пенсиям и небольших дотациях для эстонских детей и инвалидов, что абсолютно нельзя сопоставить с установленными за коммунальные услуги ценами.

«Детям — 20 евро, а себе тысячу евро. Молодцы», — написал один из подписчиков Заренкова. Кроме того, пользователи указали, что таким образом власти республики будут испытывать терпение народа, пока не доведут страну до полного банкротства. «Такое поведение рождает безнаказанность и наглость», — отметил юзер.

Между тем, остались и те, кто уже смирился с такой ценовой политикой в сфере ЖКХ Эстонии. Одна из подписчиц активиста добавила, что после установившихся цен на отопление ей уже «ничего не страшно».

Ранее статистическая служба ЕС Eurostat опубликовала данные, по анализу которых стало понятно, что Эстония оказалась лидером среди всех стран ЕС по темпам роста стоимости газа для населения. В тройку лидеров по этому показателю также вошли Болгария и Швеция.

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