Названа европейская страна с наибольшим ростом цен на газ для населения

Eurostat: Эстония оказалась лидером в ЕС по темпам роста цен на газ для граждан

По итогам первой половины 2025 года Эстония оказалась лидером среди всех стран Евросоюза (ЕС) по темпам роста цен на газ для населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные статистической службы ЕС Eurostat.

В прибалтийской республике стоимость газа для местных жителей увеличилась за отчетный период на 23,9 процента в годовом выражении. В топ-3 по этому показателю также оказались Болгария и Швеция, где цены на газ для населения выросли на 23,6 и 20,9 процента соответственно.

Дороже всего газ обходится жителям скандинавской страны. В Швеции тариф на газ для местных домохозяйств достигает 21,3 евро за 100 киловатт-часов. Для сравнения, средний показатель по всему ЕС в январе-июне 2025 года составил 11,4 евро за 100 киловатт-часов.

Эстония с большой долей вероятности сохранит за собой статус европейской страны с максимальными в ЕС темпами удорожания газа для населения в обозримом будущем. Ранее власти прибалтийской республики объявили о полном запрете на покупку российского топлива с 1 января 2026-го — на год раньше, чем это предполагает стратегия Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов. Замещать поставки придется при помощи альтернативных поставщиков — Норвегии, США или стран Ближнего Востока, стоимость топлива которых заметно превышает цену российского газа.

До этого Эстония вместе с двумя другими прибалтийскими республиками — Литвой и Латвией — вышла из единой системы БРЭЛЛ (совместное с Россией и Белоруссией электрическое кольцо). Перед отключением Эстонии от БРЭЛЛ жители постсоветской страны в несколько десятков раз нарастили закупки генераторов. По данным оператора национальных электросетей страны Elering, теперь Эстония будет тратить около 60 миллионов евро ежегодно на поддержание стабильной частоты.