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05:01, 3 июня 2026Бывший СССРЭксклюзив

Возможные последствия референдума по ЕАЭС в Армении описали

Политолог Сергей Мелконян: Референдум в Армении может быть невыгоден ЕАЭС
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Референдум в Армении о выборе европейской и евразийской интеграции, которое предложили лидеры Евразийского экономического союза (ЕАЭС), может быть невыгодно самой организации. На это в комментарии «Ленте.ру» указал научный сотрудник Института прикладных политических исследований (англ. Applied Policy Research Institute of Armenia, APRI) Сергей Мелконян.

Это очень противоречивая история. Нет никаких доказательств, что большинство населения Армении поддержит членство в ЕАЭС на этом референдуме, — заметил он.

Вместе с тем, по мнению политолога, в России и других странах ЕАЭС могут рассчитывать, что опросы не отражают реальных настроений в армянском обществе. По этой логике голосование покажет, что граждане связывают рост благосостояния именно с евразийской интеграцией, и это подтолкнет руководство страны к изменению внешнеполитического курса.

«Но такие предположения гораздо менее обоснованы, чем опросы о предпочтении ЕС», — резюмировал Сергей Мелконян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался о референдуме по ЕАЭС. По его словам, сейчас его проведение было бы нелогичным.

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