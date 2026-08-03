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Из жизни
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02:02, 3 августа 2026Из жизни

12 голых мужчин прибежали в элитный район города на глазах у прохожих

В Австралии 12 неизвестных пробежали по улице города Голд-Кост без одежды
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: 9News

В Австралии 12 мужчин устроили голый забег в элитном районе города Голд-Кост, штат Квинсленд. Об этом сообщает Nine News.

Странный инцидент произошел вечером 24 июля в прибрежном районе Мейн-Бич, где расположено много дорогих ресторанов. Очевидец снял на видео, как неизвестные, подбадривая друг друга, пробежали по улице на глазах у ошарашенных прохожих и посетителей заведений. При этом ни на одном из участников забега не было одежды. В Австралии сейчас зима, температура воздуха составляла около 11 градусов Цельсия.

Свидетели происшествия предположили, что голые мужчины были участниками мальчишника. Одна из жительниц района Мейн-Бич пошутила, что это было самое яркое событие в его истории.

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Nine News отмечает, что участников голого забега могут наказать штрафом в размере 5,3 тысячи австралийских долларов (порядка 300 тысяч рублей) или на год отправить в тюрьму. Полиция Голд-Коста о задержаниях в связи с инцидентом не сообщала.

Ранее сообщалось, что в Великобритании голые женщина и мужчина пробежали по улице на глазах у десятков прохожих. Полиции не удалось задержать нарушителей.

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