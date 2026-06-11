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Из жизни
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00:30, 11 июня 2026Из жизни

Голые женщина и мужчина пробежали на глазах у десятков прохожих и скрылись от полиции

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Georgy Dzyura / Shutterstock / Fotodom  

В Великобритании полиция разыскивает мужчину и женщину, которые устроили голый забег на глазах у десятков прохожих. Об этом сообщает Yorkshire Live.

Инцидент произошел в городе Уэйкфилд, графство Уэст-Йоркшир, 8 июня. Пару без одежды заметили на улице местные жители. По словам очевидцев, сначала голые стояли около фургона Королевской почты, а потом побежали мимо домов.

Возмущенные жители вызвали полицию. Когда на место прибыли патрульные, возмутители спокойствия уже скрылись. Как рассказали свидетели, сначала они вызвали такси и попытались уехать, но водитель не пустил их в салон. В полиции подтвердили инцидент и заявили, что к моменту прибытия на место сотрудников, там уже никого не было.

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