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01:23, 29 июля 2026Бывший СССР

Бывший военный ВСУ рассказал о переходе на сторону России

Бывший военный ВСУ Липко перешел на сторону России и получил статус беженца
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Липко рассказал, как перешел на российскую сторону и получил статус беженца. Он поделился своей историей с РИА Новости.

Липко решил перейти на сторону России после мобилизации на Украине. Он обратился к финской активистке Салли Райски и проекту «Украина пропадает без вести». Российская военная контрразведка провела спецоперацию по выводу украинского военного на территорию России, где он получил статус беженца.

«Нет ни одного документа, где указывалось бы, что я военнопленный — я проявил инициативу, я написал первым, обратился первым», — отметил Липко.

Экс-военный ВСУ признался, что всегда считал Россию «старшим братом», что повлияло на его отношение к событиям на Донбассе в 2014 году. «Негласно про себя (говорил, — прим. "Ленты.ру"): спасибо, старший брат ребятам помогает»,— рассказал он.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о дефиците людского ресурса в ВСУ. По его словам, работники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) украинцев «отлавливают как свиней, бьют и бросают в автобусы».

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