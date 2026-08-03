Премьер Британии сделал резкое заявление о наплыве мигрантов

Премьер Британии Бернем пообещал безжалостно снижать число прибывающих на лодках мигрантов

Вступивший в должность премьер-министра Великобритании 20 июля Энди Бернем заявил о намерении жестко сократить число нелегальных мигрантов, прибывающих в страну на лодках через Ла-Манш. Об этом пишет The Guardian.

По данным газеты Times, только за две недели после его назначения в страну таким образом переправились более двух тысяч человек.

Выступая перед журналистами, глава правительства подчеркнул, что общественность требует решительных действий в этом вопросе. «Мы собираемся быть безжалостными. Люди хотят, чтобы этот вопрос был решен», — заявил он, добавив, что власти при этом намерены создать и безопасные каналы для законной миграции.

Бернем также сообщил, что Лондон планирует удвоить число сотрудников правоохранительных органов на британской стороне Ла-Манша для усиления контроля за границей. «Общественности не нравится тот факт, что граница выглядит так, словно её не контролируют. Нам нужно вернуть контроль над границей», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза обсудят миграционный кризис в испанском автономном городе Сеута на экстренной видеоконференции.