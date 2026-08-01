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15:28, 1 августа 2026 (обновлено: 15:36, 1 августа 2026)Мир

Страны ЕС экстренно обсудят миграционный кризис в Испании

Страны Евросоюза обсудят миграционный кризис в Испании на экстренной видеоконференции
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jon Nazca / Reuters

Страны Евросоюза обсудят миграционный кризис в испанском автономном городе Сеута на экстренной видеоконференции. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Я получила письма от нескольких лидеров и приветствую призыв к проведению внеочередной видеоконференции для подведения итогов произошедшего. Борьба с нелегальной миграцией требует солидарности и единого европейского ответа», — констатировала фон дер Ляйен.

Она добавила, что, по ее данным, «подавляющее большинство» тех, кто нелегально прорвался в Сеуту, вернулись в Марокко. При этом ни один человек не добрался до материковой Испании или других стран Евросоюза.

Испанский эксклав Сеута на северном побережье Африки оказался в центре крупнейшего миграционного кризиса с 2021 года. Тысячи выходцев из Марокко и других стран прорвались через сухопутную границу, обогнули береговые заграждения вплавь и вышли на пляжи города. По данным МВД Испании, за последние сутки в автономный город Сеута незаконно проникли около 49 тысяч мигрантов.

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