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16:07, 1 августа 2026 (обновлено: 16:18, 1 августа 2026)Интернет и СМИ

Психолог Вероника Степанова оказалась в украинском «Миротворце»

Психолог Вероника Степанова оказалась в базе экстремистского сайта Украины «Миротворец»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: Психолог Вероника Степанова / YouTube

Российский психолог и блогер Вероника Степанова оказалась в базе украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщает ТАСС.

В частности, популяризатора психологии обвиняют в «публичной поддержке России». Степанова ведет YouTube-канал с аудиторией три миллиона человека.

6 июля руководитель канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий оказался в базе экстремистского сайта «Миротворец». Польский политик обвиняется в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. По информации, представленной на ресурсе, Богуцкий якобы участвовал в «актах гуманитарной агрессии против Украины».

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