В базу «Миротворца» попал глава канцелярии президента Польши Богуцкий

Руководитель канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий оказался в базе украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). С информацией ознакомился корреспондент «Ленты.ру».

Польский политик обвиняется в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. По информации, представленной на ресурсе, Богуцкий якобы участвовал в «актах гуманитарной агрессии против Украины».

Отношения Киева и Варшавы обострились летом 2026 года. В середине июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого орла. Решение было принято на фоне скандала, связанного с присвоением одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени «героев УПА» (УПА; запрещенная в России экстремистская организация).

Политолог, доцент Финансового университета при Правительстве России Александр Камкин предрек отношениям Украины и Польши стремительное ухудшение. Камкин отметил, что напряженность между странами существует давно и обусловлена не только текущими политическими событиями, но и историческими факторами.