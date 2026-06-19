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21:09, 19 июня 2026Мир

Президент Польши лишил Зеленского высшей награды страны

Президент Польши Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого орла
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Yves Herman / Reuters

Президент страны Кароль Навроцкий лишил украинского лидера Владимира Зеленского Ордена Белого орла — высшей награды страны. Об этом пишет РИА Новости.

В видеообращении польский политик рассказал, что президент обязан поддерживать честь этой высшей государственной награды.

«После согласия Владимира Зеленского на присвоение одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) названия "Героев УПА" (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России), по согласованию с Советом я принял решение лишить его Ордена Белого орла», — подчеркнул он.

Навроцкий предложил лишить украинского лидера этой награды еще в мае. Поводом для этого стало решение Зеленского присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА».

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