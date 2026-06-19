Президент Польши лишил Зеленского высшей награды страны

Президент Польши Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого орла

Президент страны Кароль Навроцкий лишил украинского лидера Владимира Зеленского Ордена Белого орла — высшей награды страны. Об этом пишет РИА Новости.

В видеообращении польский политик рассказал, что президент обязан поддерживать честь этой высшей государственной награды.

«После согласия Владимира Зеленского на присвоение одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) названия "Героев УПА" (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России), по согласованию с Советом я принял решение лишить его Ордена Белого орла», — подчеркнул он.

Навроцкий предложил лишить украинского лидера этой награды еще в мае. Поводом для этого стало решение Зеленского присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА».