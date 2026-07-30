Российская армия обрушила на военную инфраструктуру Украины мощнейший комбинированный удар. В стране горят заводы и склады оружия

ВС России поразили стратегические объекты во Львове и Ивано-Франковской области

Российская армия в ночь на 30 июля нанесла мощнейший комбинированный удар по военной, промышленной и логистической инфраструктуре Украины. Как сообщили в Минобороны, целью стали военные аэродромы и телекоммуникационные и логистические центры, а также предприятия военно-промышленного комплекса. Заводы и склады для производства и хранения беспилотников горят в Киеве, Львове, Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях.

Эти объекты были задействованы в производстве, хранении и доставке ракетного оружия различного назначения и беспилотных летательных аппаратов, в обеспечении работы системы контроля воздушной обстановки Минобороны России

Кроме того, Вооруженные силы (ВС) России поразили цели в Харьковской, Черниговской, Сумской и Одесской областях Украины — на местах прилетов ракет горят руины крупных и стратегически важных для украинской армии строений. В результате ночной атаки Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились беспилотников, авиационных боеприпасов, ключевых технологических элементов для ракет и значительных запасов вооружения.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Удары российских войск добрались до Западной Украины

Западные регионы Украины оставались для Киева последней относительно спокойной зоной хранения военных грузов, ремонтных мощностей, аэродромных узлов и складов для поставок с территории Польши. Минувшей ночью ВС России поразили ракетный агрегатно-детальный завод «Львов-1», который производит электронику для ракет различных модификаций, в том числе для управляемых ракет большой дальности «Нептун». Также под удар попал Львовский авиационный завод ЛДАРЗ, занимающийся производством, ремонтом и обслуживанием турбореактивных двигателей для крылатых ракет и БПЛА большой и средней дальности.

Прилеты фиксировали также в Ивано-Франковской области — там в результате атаки поражены два предприятия Калуш, каждое из которых участвует в производстве крылатых ракет «Фламинго». При ударе ВС РФ использовали ракеты «воздух — земля» и «земля — земля», а также дальнобойные ударные беспилотники.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

[Поражено] промышленное предприятие Калуш (ООО «СКБ ОВТ»), участвующее в производстве и хранении крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-7,-9 и управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», а также осуществляющее испытания боевых частей для оперативно-тактических ракет «Гром-2» Минобороны России

Зеленский обратился к западным партнерам после ночной атаки ВС РФ

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночной удар российских войск, напомнив о нехватке у ВСУ систем для Patriot. По его словам, под ударом оказались Днепропетровская, Львовская, Полтавская, Харьковская, Николаевская, Сумская, Винницкая, Черкасская и Ивано-Франковская области.

«Защита от российской ракетной угрозы является важнейшей задачей (...). И это задача, которая не может быть только украинской, только одной страны. Все партнеры знают, как и чем они могут помочь», — написал Зеленский.

Для Киева нехватка ракет-перехватчиков остается одной из главных проблем, поскольку она снижает эффективность защиты от ударов баллистических ракет. Зеленский неоднократно указывал, что республике необходимо усилить этот компонент обороны. Ранее он сообщил, что США согласились дать Киеву лицензии на производство ракет для ЗРК Patriot вместо поставки готовых комплексов, а Польша предложила выпускать ракеты на своей территории.