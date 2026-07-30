Минобороны сообщило об ударе ВС России по военным аэродромам Украины

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по аэродромам, предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК), логистическим центрам на Украине. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

Уточняется, что удару подверглись объекты в Киеве, Львове, а также Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях, задействованные в производстве, хранении и доставке ракетного оружия различного назначения и беспилотных летательных аппаратов, в обеспечении работы системы контроля воздушной обстановки.

Удар наносился высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками.

Помимо этого, ВС России поразили сухогруз в порту «Южный» и два сухогруза восточнее и южнее Одессы, доставлявшие оружие и военное имущество.

Ранее российские военные продолжили наносить удары по объектам на территории Украины. В Минобороны России сообщили о поражении портовой инфраструктуры в Николаеве, а также двух сухогрузов, которые перевозили вооружение в порты Одессы и Черноморска. На этом фоне украинские военные аналитики заявили о нарушении работы морских маршрутов, использовавшихся для экспорта зерна.