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08:12, 30 июля 2026 (обновлено: 08:14, 30 июля 2026)Россия

Раскрыты цели ночного массированного удара ВС России на Украине

Минобороны сообщило об ударе ВС России по военным аэродромам Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по аэродромам, предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК), логистическим центрам на Украине. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

Уточняется, что удару подверглись объекты в Киеве, Львове, а также Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях, задействованные в производстве, хранении и доставке ракетного оружия различного назначения и беспилотных летательных аппаратов, в обеспечении работы системы контроля воздушной обстановки.

Удар наносился высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками.

Помимо этого, ВС России поразили сухогруз в порту «Южный» и два сухогруза восточнее и южнее Одессы, доставлявшие оружие и военное имущество.

Ранее российские военные продолжили наносить удары по объектам на территории Украины. В Минобороны России сообщили о поражении портовой инфраструктуры в Николаеве, а также двух сухогрузов, которые перевозили вооружение в порты Одессы и Черноморска. На этом фоне украинские военные аналитики заявили о нарушении работы морских маршрутов, использовавшихся для экспорта зерна.

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