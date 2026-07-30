Стало известно о необычной особенности российских детей

Российские дети начали раньше взрослеть, возраст пубертата сместился к 8-10 годам

Российские дети начали раньше взрослеть, возраст пубертата вместо привычных 12-13 лет сместился к 8-10 годам. О такой необычной особенности сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Как стало известно, физиологические и гормональные изменения у детей сейчас «запускаются» в среднем на 2-3 года раньше общепринятого срока. Предположительно, подобная тенденция возникла из-за свободного доступа ко взрослой цифровой среде. Тем самым ускорились социальные и психологические процессы созревания у детей.

Семейный психолог Юлия Аникина в беседе с Baza подчеркнула, что перед современным десятилетним ребенком встают взрослые проблемы. К основным раздражающим факторам подрастающего поколения специалист отнесла «СДВГшный» контент, цифровую зависимость, дефицит внимания и проблемы с концентрацией. Она указала, что постоянная смена эмоциональных состояний воспрепятствует формированию психики и способности проживать сложные чувства.

Кроме того, как поделилась Аникина, свободный доступ ко всему на свете снижает у детей любознательность и возможность критически анализировать окружающий мир.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова дала родителям совет по контролю за использованием ребенком гаджетов. По мнению эксперта, ребенку важно переключаться между разными активностями.

