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10:03, 30 июля 2026Силовые структуры

Москвич помогал СБУ криптовалютой

ФСБ задержала москвича за перевод криптовалюты на кошелек СБУ
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетДиверсии в России

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Жителя Москвы задержали за перевод средств на криптокошелек, который использовала Служба безопасности Украины (СБУ) для финансирования диверсий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина сам установил контакт с представителем запрещенной в России организации через мессенджер Telegram, а после перевел деньги на криптокошелек СБУ. В отношении него возбуждено уголовное дело о госизмене. Суд отправил фигуранта под стражу.

Ранее 20-летний житель Краснодарского края пытался поджечь полицейскую машину по указанию сотрудников СБУ.

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