Москвич помогал СБУ криптовалютой

ФСБ задержала москвича за перевод криптовалюты на кошелек СБУ

Жителя Москвы задержали за перевод средств на криптокошелек, который использовала Служба безопасности Украины (СБУ) для финансирования диверсий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина сам установил контакт с представителем запрещенной в России организации через мессенджер Telegram, а после перевел деньги на криптокошелек СБУ. В отношении него возбуждено уголовное дело о госизмене. Суд отправил фигуранта под стражу.

Ранее 20-летний житель Краснодарского края пытался поджечь полицейскую машину по указанию сотрудников СБУ.