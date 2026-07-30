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10:54, 30 июля 2026 (обновлено: 11:00, 30 июля 2026)Экономика

Пользу от притока мигрантов в страну объяснили

NBER назвало приток мигрантов способом восполнить дефицит работников и поддержать рост ВВП
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: F Armstrong Photography / Shutterstock / Fotodom

В последние десятки лет миграция позволяла развитым странам восполнять нехватку рабочей силы и поддерживать экономический рост, причем она оказалась продуктивнее, чем рост рождаемости уже имеющегося населения. Об этом говорится в работе «Иммиграция и макроэкономические результаты в странах ОЭСР», на которую ссылается «Коммерсантъ».

Авторами исследования, опубликованного в серии рабочих документов Национального бюро экономических исследований США (NBER), выступили экономист Банка Италии Гаэтано Бассо и преподаватели Калифорнийского университета в Дейвисе Митали Матур и Джованни Пери.

Они оценивали данные по 38 государствам ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития; международный экономический форум развитых стран) в период с 1990 по 2024 год, чтобы выяснить, как влияет миграция на производительность, инвестиции и другие показатели развитых экономик.

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За это время общее число мигрантов, в основном из стран за пределами ОЭСР, выросло в четыре раза — с 25 миллионов до 100 миллионов человек. Примерно половину из них составляют люди с высшим образованием, причем на горизонте десяти лет они решали большую часть проблем, связанных с незнанием языка или отсутствием профессиональных связей.

Оценки экономистов показали, что прирост числа мигрантов на один процент взрослого населения принимающей страны давал дополнительный рост ВВП из расчета на одного сотрудника: на 1,18 процента через пять лет и на 1,9 процента через десять лет.

При этом сопоставимый прирост местного населения трудоспособного возраста такого эффекта не давал, никакой статистически значимой взаимосвязи и динамикой ВВП обнаружить не удалось. В работе высказываются предположения, что определяющую роль тут играют высокая предпринимательская и инновационная активность мигрантов, а также их способность закрывать именно те вакансии, которые требуют дефицитных навыков.

Положительный эффект от миграции также сохранялся в странах, где приезжие составляли уже значительный процент, и случае особенно крупных миграционных волн. Сам позитивный импульс в этих случаях несколько ослабевал, но систематических проблем исследователям обнаружить не удалось.

Ранее сообщалось, что ученые Федерального научно-исследовательского социологического центра (ФНИСЦ) РАН предложили упростить наем мигрантов в России, поскольку вариант с отказом от привлечения иностранной трудовой силы выглядит нереалистичным, а текущие способы выглядят не слишком эффективными.

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