Следователи назвали атаки ВСУ на российские склады терактами

СК возбудил дела о терактах после атак ВСУ на склады в Пензе и Удмуртии

Следователи возбудили уголовные дела о терактах после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на склады в двух российских регионах. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Как уточнили в ведомстве, речь идет о логистических центрах в Пензенской области и Удмуртии. ВСУ атаковали их в четверг, 30 июля. Сейчас следователи и криминалисты собирают доказательства на местах происшествий.

Ранее сообщалось, что в результате удара по складу маркетплейса в Пензенской области произошло возгорание. Несмотря на эвакуацию, несколько человек пострадали.