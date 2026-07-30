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Силовые структуры
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12:03, 30 июля 2026Силовые структуры

Следователи назвали атаки ВСУ на российские склады терактами

СК возбудил дела о терактах после атак ВСУ на склады в Пензе и Удмуртии
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовные дела о терактах после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на склады в двух российских регионах. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Как уточнили в ведомстве, речь идет о логистических центрах в Пензенской области и Удмуртии. ВСУ атаковали их в четверг, 30 июля. Сейчас следователи и криминалисты собирают доказательства на местах происшествий.

Ранее сообщалось, что в результате удара по складу маркетплейса в Пензенской области произошло возгорание. Несмотря на эвакуацию, несколько человек пострадали.

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