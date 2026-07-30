Депутат Колесник допустил приближение победы на Украине

Конфликт на Украине движется к развязке, полагает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. О приближении победы он заявил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее в Минобороны сообщили о нанесении массированного удара по Киеву, Львову и еще пяти областям Украины. Известно о поражении сухогруза в порту Южный и двух сухогрузов восточнее и южнее Одессы, доставлявших вооружение и военное имущество.

Подобные удары имеют морально-психологическое давление на украинский режим, и все-таки там должны задуматься о мире, а не о продолжении конфликта, убежден депутат. Он добавил, что Россия должна постоянно атаковать противника, чтобы не давать ему ни секунды на отдых.

«Надо постоянно наносить удары, чтобы они головы даже поднять не могли. Тогда это все приближает победу, которая неоспорима, и, я думаю, уже недалек тот час. Мы в основном людей бережем, но все-таки дело движется к развязке. Я думаю, они попытаются выйти на переговоры через посредников и какие-то контакты уже ведутся. У нас четко сформулированы условия. Никто их не отменял. Будем действовать в соответствии с этим планом и добиваться тех целей, которые были поставлены верховным главнокомандующим в начале специальной военной операции», — поделился Колесник.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя мощный ночной удар Вооруженных сил России, заявил, что «защита от российской ракетной угрозы является важнейшей задачей», и призвал партнеров в этом помочь. По его словам, справляться с ней должна не одна страна.

