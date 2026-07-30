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14:08, 30 июля 2026 (обновлено: 14:52, 30 июля 2026)Россия

В России заявили о создании новой системы ПВО для борьбы с украинскими дронами

Военкор Поддубный заявил о создании новой системы ПВО против дронов ВСУ
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

В России создается принципиально новая система противовоздушной обороны (ПВО) для борьбы с атаками дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, запись опубликована на Rutube.

Поддубный рассказал, что новые силы ПВО будут состоять из эшелонированных мобильных огневых групп (МОГ), которые смогут работать на разных высотах.

«Это эшелонированные МОГи, которые работают по разным целям и выстраиваются таким образом, чтобы обезопасить не площадные объекты, не организовать объектовую оборону, а находиться на маршрутах пролета беспилотных средств противника», — поделился военкор.

По его словам, для успешной защиты от украинских беспилотников необходимо наличие радиолокационных станций, мобильность и отлаженное взаимодействие подразделений.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал единственный способ борьбы с атаками ВСУ на мирных граждан. По его словам, нужно наращивать усилия по выявлению и ликвидации террористических групп.

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