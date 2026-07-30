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14:58, 30 июля 2026 (обновлено: 15:05, 30 июля 2026)Культура

Паулс высказался о запрете исполнять свои песни в Латвии

Композитор Раймонд Паулс заявил, что ему никто не запрещал исполнять свои песни в Латвии
Андрей Шеньшаков

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Автор хитов советских и российских знаменитостей Раймонд Паулс отреагировал на слухи о запрете латвийских властей на исполнение некоторых его композиций. Его слова передает РИА Новости.

Композитор поспешил опровергнуть информацию, обвинив журналистов в «выворачивании» его слов.

«Я говорил про отмену одного концерта из-за ситуации со здоровьем, а в итоге получилась ошибка газетчиков. Я не сталкиваюсь с отменами, мне никто ничего не запрещает», — сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что парламент Латвии составил список композиций, которые запрещены к исполнению на территории страны. Среди российских треков были песни Паулса «Миллион алых роз», «Вернисаж», «Маэстро» и другие треки.

Ранее советский и латвийский композитор отреагировал на решение латвийского правительства запретить ротацию восьми его композиций на местном радио.

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