Паулс высказался о запрете исполнять свои песни в Латвии

Композитор Раймонд Паулс заявил, что ему никто не запрещал исполнять свои песни в Латвии

Автор хитов советских и российских знаменитостей Раймонд Паулс отреагировал на слухи о запрете латвийских властей на исполнение некоторых его композиций. Его слова передает РИА Новости.

Композитор поспешил опровергнуть информацию, обвинив журналистов в «выворачивании» его слов.

«Я говорил про отмену одного концерта из-за ситуации со здоровьем, а в итоге получилась ошибка газетчиков. Я не сталкиваюсь с отменами, мне никто ничего не запрещает», — сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что парламент Латвии составил список композиций, которые запрещены к исполнению на территории страны. Среди российских треков были песни Паулса «Миллион алых роз», «Вернисаж», «Маэстро» и другие треки.

Ранее советский и латвийский композитор отреагировал на решение латвийского правительства запретить ротацию восьми его композиций на местном радио.