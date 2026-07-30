Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:57, 30 июля 2026 (обновлено: 16:11, 30 июля 2026)Бывший СССР

Зеленский встретился с военными на фоне мощной атаки по Киеву

Зеленский встретился с главкомом Драпатым и министром обороны Хмарой
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский на фоне мощной атаки по Киеву встретился с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаилом Драпатым и министром обороны Евгением Хмарой, чтобы обсудить защиту от баллистических ракет. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба украинского лидера.

«Обсудили вызовы, которые сейчас возникают из-за российской тактики ударов баллистическими ракетами, и нашу способность противодействовать этой тактике как на военном, так и на дипломатическом уровнях», — говорится в публикации.

Отмечается, что Зеленский поручил военным подготовить асимметричные шаги противодействия баллистическим ударам.

Ранее стало известно, что Драпатый отстранил одного из ближайших к бывшему главнокомандующему украинской армией Александру Сырскому генералов — Александра Грузевича. По словам депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой, вопросы по Грузевичу «неоднократно поднимались», однако каждый раз генерала защищал Сырский.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Дурова внесли в список террористов. Безопасно ли теперь пользоваться Telegram и совершать в нем платежи
    Ведущую экономику Евросоюза накрыло самой высокой инфляцией
    Журова высказалась об иске украинцев на решение МОК по россиянам
    В Китае самые технологичные машины лишатся нестандартных ходовых огней
    Россия призвала ОБСЕ дать оценку удару ВСУ по базе отдыха в Кирилловке
    Возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась в рекламе российского бренда
    В Крыму пьяный мужчина закидал камнями туриста и сломал ему палец
    КСИР атаковал ангар с американскими БПЛА в Кувейте
    Дешевые смартфоны станут хуже
    Россиянин заказал расправу над знакомым из-за десяти миллионов рублей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok