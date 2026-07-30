Зеленский встретился с военными на фоне мощной атаки по Киеву

Зеленский встретился с главкомом Драпатым и министром обороны Хмарой

Украинский президент Владимир Зеленский на фоне мощной атаки по Киеву встретился с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаилом Драпатым и министром обороны Евгением Хмарой, чтобы обсудить защиту от баллистических ракет. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба украинского лидера.

«Обсудили вызовы, которые сейчас возникают из-за российской тактики ударов баллистическими ракетами, и нашу способность противодействовать этой тактике как на военном, так и на дипломатическом уровнях», — говорится в публикации.

Отмечается, что Зеленский поручил военным подготовить асимметричные шаги противодействия баллистическим ударам.

Ранее стало известно, что Драпатый отстранил одного из ближайших к бывшему главнокомандующему украинской армией Александру Сырскому генералов — Александра Грузевича. По словам депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой, вопросы по Грузевичу «неоднократно поднимались», однако каждый раз генерала защищал Сырский.